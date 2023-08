Regeringen omfavner despoter

Det er et paradoks, at statsminister Mette Frederiksen med sin udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, omfavner kræfter i den muslimske verden, der ikke står tilbage for det nazistiske Tyskland i en kulturel og religiøs kamp imod frisind og ytringsfrihed i den vestlige verden. Ud fra en letbenet argumentation om, at det skader kampen for Ukraines frihed imod russisk despoti, hvis vi ikke giver efter for krav om et lovindgreb imod vores ytringsfrihed.

At det ikke er lykkedes udenrigsministeren at forklare de hykleriske muslimske despoter, at Rasmus Paludan og hans vanvittige legekammerater på ingen måde repræsenterer Danmark og det danske folk, er et udtryk for, at han ikke er opgaven som udenrigsminister voksen. Lars Løkke Rasmussen har kapituleret og blotlagt Danmarks strube for yderligere muslimsk pression og yderligere krav om underkastelse.