Alle bør være stolte over en vindmølle i baghaven

Helt anderledes ser det ud i dag. De gamle møller er blevet erstattet af moderne, ansigtsløse vindmøller, der er afkoblet fra det lokale liv. Vindmøllen producerer et uhåndgribeligt produkt, nemlig strøm. I vores dagligdag tænker vi ikke over, at det er vindmøllen, der får vaskemaskinen til at køre. Samtidig får vi ikke nødvendigvis del i den strøm, som den lokale vindmølle producerer, da strømmen ofte sendes et helt andet sted hen. Vi har derfor fået et distanceret forhold til vindmøllen, der betyder, at mange af os blot ser en grim mølle, der larmer og ødelægger udsigten.

Hvis den grønne omstilling skal lykkes, er der brug for, at vi får et mere nært forhold til vindmøllen, hvor det bliver mere håndgribeligt, hvilken værdi den skaber, og hvor vi får del i den strøm, som produceres i vores lokalområde. Ifølge det politiske aftalepapir skal staten og dermed alle danskere eje 20 pct. af de kommende havvindmølleparker. Det er en klog beslutning, da danskerne hermed får del i den værdi, som møllerne skaber. Man kunne måske endda argumentere for, at danskerne burde eje en større andel af havvindmøllerne, hvilket ville styrke følelsen af medejerskab.