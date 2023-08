En trist tid for Danmark

Alene det faktum, at vi aktuelt skærper grænsekontrollen, afslører, at terror og vold fra voldsmænd i den muslimske verden er hovedårsagen til SVM-regeringens knæfald.

Den halvdel af danskerne, der i meningsmålingerne viser, at de sætter Danmarks selvstændighed højere end eftergivenhed over for truslen fra islamiske terrorrister, bliver hårdt ramt på stoltheden over at være dansk, hvis Løkke får lov til at bøje sig for islamiske lande, hvor respekten for frihed, demokrati, kønnenes ligeværd og kristendom stort set ikke findes.

At bøje sig for disse land vil markere et afgørende farvel til danskernes ret til selv at beslutte, hvilke værdier vi ønsker at leve efter i vores land. Hvis Lars Løkke Rasmussen får sin vilje, vil det medføre et langvarigt angreb på sammenhængskraften i Danmark. Danmark vil aldrig blive det samme igen.