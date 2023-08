Er diagnoser blevet sovepuder?

Lærerne har det hårdt nok med f.eks. at håndtere forældre, der i stedet for at opdrage deres børn selv overlader det til skolen – en skole, som de samme forældre undergraver respekten for.

Der er et stigende antal børn, som får diagnoser af den ene eller den anden slags, og det er efterhånden unormalt ikke at have en diagnose.

Jeg synes, helt uden fagligt belæg, at man bør overveje, om der ikke er gået inflation i de diagnoser, og om ikke de nogle gange fungerer som en form for sovepude eller forklaring på, hvorfor en elev fungerer dårligt. De gør, at man fokuserer på det afvigende frem for at fremme det normale.

Til sidst vil jeg gerne sige, at mine refleksioner IKKE er et angreb på de forældre, der har et eller flere børn med problemer, for de har nok at se til.

Det er blot pointer, som man kan overveje validiteten af. Vi skal passe på ikke at løbe af sporet, når det gælder om at ruste vores børn til livet.