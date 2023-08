Naturkraft har det godt

Når vi læser anmeldelserne på online platforme, er oplevelsen 4,4 stjerner værd.

Det er vi som formand og direktør godt tilfredse med. Det så anderledes trist ud for et par år siden, hvor Naturkraft rent faktisk var i risiko for at dreje nøglen om. Sådan er det ikke længere.

Ringkøbing Fjord Museer overtog primo 2022 driften af Naturkraft som ét af 10 besøgssteder under museet. På den måde trækker vi lige nu både på 100 års formidlingserfaring, men også på et stab af i alt 60 erfarne medarbejdere inden for formidling, udstillingsdesign, events, markedsføring og drift af kulturattraktioner. Vi er godt i gang med en regulær turnaround, men det kommer til at tage år, og det er vi helt indstillet på – blandt andet hvad angår forventninger til antallet af gæster.