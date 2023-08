At Danmarks Naturforening, uden kompensation, ønsker hånds- og halsret over andre menneskers privatejede ejendomme for at fremme romantiske drømme, er ingen nyhed. Landbruget har tilpasset sig den moderne virkelighed nøjagtigt som alle andre moderne virksomheder. Følger man ikke med, så falder man af, og bliver man for lille, jager regeringen en skattekniv i siden på folk.

Glæd dig over nutiden med de store, bølgende marker – også her før høst er det et dejligt syn.