Klimabureaukrati må ikke spænde ben for den grønne omstilling

Dette er udtryk for en ærgerlig tendens, som er med til at bremse den grønne omstilling. Med tunnelsyn fokuseres der på en enkeltstående problematik, som sammenlignet med den globale klimakrise er mikroskopisk, og problematikken ender med at stå i vejen for en af løsningerne på den grundlæggende krise. At beskytte biodiversiteten og de udsatte økosystemer er bestemt noget, vi bør stræbe efter, men man bør overveje konsekvenserne af at gennemsyre ethvert klimavenligt projekt med bureaukratiske undersøgelser og i stedet se på det større billede.

I tilfældet fra før vil projektet nu blive udskudt mindst et år, hvis undersøgelserne skal foregå over en hel træksæson, som det anbefales af Aarhus Universitet. Eksperter på klimaområdet har i årevis talt om en omgående og meget markant reduktion i udledningen af drivhusgasser, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbning om nogle knapt så katastrofale temperaturstigninger som dem, prognoserne viser. At tænke på fuglene og flagermusenes levevilkår er således en beslutning truffet med hjertet på det rette sted, men det kan sammenlignes med en lille dreng, som forsøger at slukke en gigantisk ildebrand med en vandpistol, mens han blokerer vejen for brandbilen.