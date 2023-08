Affaldssortering er en molbohistorie

Jeg forudser også, at den dag kommer, hvor dørklokken ringer, og der står en kommunal embedsmand udenfor, som udgiver sig for at være sorteringskontrollant og vil tjekke vores affaldscontainere for korrekt sortering og evt. udstikke en bøde, hvis han finder fejl. Det er den nye P-kontrollør, som nu tjekker skraldespande.

Jeg undres også over, hvordan miljøregnskabet mon ser ud, når der nu skal produceres millioner af nye skraldespande og indkøbes tusindvis af nye lastbiler, som skal køre endnu mere på villavejene for at indsamle de forskellige typer affald.

Hvad er det, myndighederne vil opnå? Er det virkelig i orden at købe miljøaflad, som borgerne får den fulde regning for, bare for at kunne sige, at vi skal være dukse på affaldssorteringsområdet?