Underkastelse er en dårlig strategi 

Jeg troede, at støtten til Ukraine handlede om at værne om europæiske, demokratiske værdier, hvortil retten til at ytre sig kritisk – også om religion – vel hører til? Jeg troede også, at krigen i Ukraine handlede om at respektere staters suverænitet og uafhængighed fra andre, men nu tillader regeringen så, at en samling muslimske lande i organisationen OIC reelt får direkte indflydelse på, hvad der er dansk lov og ret. Jeg nævner det kun, fordi udenrigsministeren selv har inddraget Ukraine i sin argumentation.

Regeringen fremhæver også hensynet til danskernes sikkerhed, men på den lange bane er det uomtvisteligt i danskernes interesse, at man ikke lovgivningsmæssigt ligger under for sharia og muslimske krav, fordi indførelsen af disse krav i dansk samfundsliv uundgåeligt vil ende med at indskrænke den personlige frihed. At indskrænke danskernes frihedsrettigheder vil på lang sigt skabe frustrationer og øge risikoen for nye konflikter. Regeringens position vil ikke øge danskernes sikkerhed eller mindske det islamiske pres på Danmark eller på den del af verden, som grundlæggende sværger til frihedsrettighederne.

Nej, tværtimod vil den muslimske verden sige tak for indrømmelserne og derefter i bogstavelig talt samme åndedrag forlange noget mere og større. Det er ABC i islamisk strategisk tænkning. De vil gradvist øge truslerne, presset samt den politiske og diplomatiske indsats mod Danmark og Vesten. Det vil de gøre af den simple årsag: Det virker.

Sådan er det, og har man et andet udgangspunkt end det i forholdet mellem den islamiske verden og Europa, så svigter man det grundlag, som vi står på, og som vores forfædre har bygget til os. Det er en historisk kendsgerning.

De muslimske lande er effektive i forhold til at påvirke tingenes gang. Vi ser det i sportens verden, vi ser det i forhold til bestemte arabiske nationers økonomiske muskler, og vi ser det bl.a. også i FN-regi. Landene vandt for nylig en afstemning, hvor det lykkedes at skaffe flertal i FN’s Menneskerettighedsråd for en resolution, der bl.a. opfordrer medlemslandene til at »retsforfølge personer, der taler eller handler for religiøst had«. Hvis man kender en lille smule til jura, gummiparagraffer og politik, så lyder det unægteligt som det, den danske regering har gang i disse dage og uger.

Enhver bør forstå, at i det øjeblik regeringer og organisationer begynder at tale om at kontrollere din adfærd eller dine ytringer, fordi du er påstået hadefuld, fordi du er modstander eller er kritisk over for islam, så er vi i Vesten på vej ind i en ny demokrati- og verdensforståelse.

Så er udgangspunktet ikke længere friheden, og hvordan regeringer kan værne om folkets ret til at være frie eller til at være enige eller uenige med noget, så bliver udgangspunkt i stedet, hvordan man bedst muligt kan begrænse folkets frihed “i fredens navn” (læs: islams). Underkastelse er en dårlig strategi.