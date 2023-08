Ytringsfrihed og forhånelse

Der er, undskyld formuleringen, fanden til forskel på religionskritik og forhånelse. Kritik er beskyttet i § 77 i grundloven, for kritik udtrykkes på tryk eller skrift eller i tale. Koranafbrænding er ikke et argument (tryk/skrift/tale), men en forhånende handling og falder altså ikke ind under ytringsparagraffen. At forbyde koranafbrænding er ikke starten på en glidebane med f.eks. accept af kvindeundertrykkelse og lignende begrundet i islam. Her kan man frit øve kritik og skal selvfølgelig ikke ligge under for pres fra muslimske lande.