Det handler ikke om Rasmus Paludan, men om skellet mellem muslimer og kristne

Man behøver ikke være fan af Rasmus Paludan og hans agitation for at forstå, hvorfor regeringens indgreb mod ytringsfriheden er farligt. At afbrænde en bog er i sig selv en aldeles fredelig handling. Jeg skiller mig ofte af med gamle bøger, jeg ikke har brug for længere, vel vidende at de bliver brændt på genbrugspladser.