Lars Løkke i diplomaternes vold

Det er altså ikke alene et forkasteligt forbud mod respektløs omgang med hellige skrifter, der er på vej til at blive indført. Lars Løkkes og hans ministeriums hede drømme er langt mere ambitiøse. De ønsker sig ret til at censurere (læs: forhindre) enhver forstyrrende dansk debat i forbindelse med udenrigspolitiske fremstød.

I ministeriet på Asiatisk Plads runger det stadig efter den syngende lussing, man måtte tage imod efter den grundlovstridige fremfærd (med politiet som villigt redskab) mod de forstandige mennesker, der demonstrerede for et frit Tibet under et officielt kinesisk besøg.