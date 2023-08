Et generelt forbud mod bogafbrænding synes ikke at være i modstrid med ytringsfriheden

Men gør det egentlig noget? Ville et sådant generelt forbud være i strid med ytringsfriheden? Ytringsfriheden er en iboende del af et åbent og demokratisk samfund. Den sikrer både individets ret til offentligt at artikulere sine opfattelser og er en betingelse for den frie debat, der er en forudsætning for demokrati, videnskab osv. Den er begrænset af paragraffer i lovgivningen (injurie- og racismeparagraffer), der skal sikre, at denne debat ikke degenererer til blotte forhånelser.

Er offentlig, demonstrativ bogafbrænding nødvendigvis omfattet af ytringsfriheden? Er en sådan afbrænding en artikuleret ytring, der bidrager til den frie debat? Det eneste, en sådan afbrænding udtrykker, er jo en subjektiv, uartikuleret despekt for den pågældende bog. Den udtrykker ikke artikuleret kritik af bogen og bidrager ikke til en saglig debat. Afbrænding af bøger, autodaféer, har en lang historie og udtrykker i sidste instans blot foragt for det skrevne og den saglige debat.

Et generelt forbud mod demonstrativ, offentlig bogafbrænding synes ikke at være i modstrid med det væsentlige indhold af ytringsfriheden. Derimod er det helt afgørende, at man står helt fast på at beskytte den egentlige ytringsfrihed: retten til i tale og på skrift at udtrykke sine opfattelser, inklusive islamkritiske, på en saglig måde.