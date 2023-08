Debattøren Ali Aminali skriver: »At bruge ytringsfriheden som eneste argument eller forsvar for koranafbrændinger viser i virkeligheden, hvor lidt mange forstår om islams og koranens betydning for muslimer.«

Heri har han utvivlsomt ret, også selv om begrundelsen for afbrændingen skulle være modstand mod bogens budskaber. Det kunne dog være tilkendegivet på en mindre dramatisk vis. Men de voldsomme reaktioner på afbrændingerne i muslimske lande viser vel også, hvor lidt mange muslimer forstår ytringsfrihedens betydning for mange i Vesten. Det er formentlig stadig svært at få Østen og Vesten til at mødes.