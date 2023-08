Koranafbrænding er hærværk, ikke en ytring

Gør man bibel- og koranafbrændinger til hærværk, kommer desuden § 291, stk. 4 ind, som siger »Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted«. Det skærper evt. straffen.

Så hvis jeg efter denne ændring brænder min bibel eller koran ved at smide den i pejsen, fordi jeg ikke vil have den mere, er det ikke hærværk, men hvis jeg gør det offentligt for at vise foragt for kristendommen eller islam, er det hærværk, fordi det er indholdet, jeg brænder af, ikke bogen.

Men hvad med ytringsfriheden? Hvis man argumenterer for, at noget i Koranen eller Biblen er noget sludder, er det en ytring. Hvis man brænder den af, er det ikke en ytring, det er afmægtig demonstration af had.