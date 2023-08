Ældreplejen kræver nytænkning og mod

Al hjælp skal teknologiseres, så medarbejderne får mere tid til omsorgen. Det skal ind i lovgivningen som krav, og robotstøvsugere er et første meget lille skridt og krav i den retning. En national teknologihandlingsplan skal prioriteres nu, så teknologien indføres overalt i hele ældreplejen.

Endelig skal lovgivningen tydeliggøre, at alle skal træne og genoptrænes, førend de kan få varig hjælp. Midlertidig hjælp skal genindføres, evt. med betaling ud fra indkomst.

Der kan og skal trænes meget mere end i dag. Og når man bevilges varig hjælp, skal man fortsat gå til træning efterfølgende på et lokalcenter, ellers kan man miste sin hjælp. Hospitalerne skal være meget mere offensive, så alle borgere skal trænes til at være klar til operation eller hospitalsophold, også når de står på ventelisten. Det er usundt at komme på hospital.

Disse tiltag kan begrænse væksten i udgifter til ældreplejen og hospitalerne, samtidig med at flere ældre får et stærkere og rigere liv med behov for mindre hjælp. Derefter kunne et tiltag være en opsparingsløsning, som kunne være med til at højne særligt den praktiske hjælp og dermed skabe en bedre velfærdsløsning for alle.