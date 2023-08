Ingen kristendom uden hån, spot og spyt

Derfor tager vi ikke anstød, når nogen spotter ham eller brænder en bibel af. Vi forarges ikke over blasfemiske udtalelser, film eller tegninger om menneskesønnen – alt det hører ganske enkelt med til kristendommen og var der fra begyndelsen af.

Fjern hånen, spotten og spyttet – så er der ingen kristendom tilbage.

I stedet for fiksering på jura og ytringsfrihed og ny lovgivning burde vi koncentrere os om den teologi, der skiller os. For det er vores teologi, der gør muslimerne rasende. Men evner en minister for udlandet at forklare modparten, at her hos os spiller påsken en uopgivelig rolle?