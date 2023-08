Vi forærer diktatoren et redskab

Vi kan med god grund diskutere, om muslimske lande skal karakteriseres som diktaturlande eller underudviklede lande – set med vore øjne.

Underudviklede lande prøver vi at hjælpe på forskellige måder. Diktaturlande fordømmer vi lidt eller meget alt efter diktaturets omfang og retning. Vi slår sjældent hånden af dem. Vi prøver efter bedste evne at manøvrere os gennem de oprørte vande. Både for ikke at miste indflydelse og for ikke at miste handelsforbindelser.

Vi må vel alle erkende, at vi gerne vil have lidt af begge dele, også i de muslimske lande. At de overfortolker det religiøse, betyder ikke, at vi også skal overfortolke ytringsfriheden. Vi er jo hverken en diktaturstat eller et muslimsk land, men et veludviklet demokratisk land.