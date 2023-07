Koranafbrænding burde forbydes

Koranafbrænding er misbrug af ytringsfriheden og udtryk for radikalt fremmedhad vendt imod en bestemt religion. Det har til formål at provokere en specifik lille gruppe voldsparate idioter, således at gruppen af fremmedfjendske mennesker bekræftes i det indtryk, at islam generelt er en voldelig religion. Hvilket er falsk. Samtidig skaber koranafbrænding diplomatiske kriser med muslimske lande. Det er ret utroligt, at vi bliver ved med at danse efter koranskændernes pibe i stedet for at forbyde afbrænding af Koranen. Koranafbrændere må ikke kunne forvente politibeskyttelse, når de landsforræderisk vælger at sætte vores alles sikkerhed over styr.