Nej til knæfald

Modsatrettede handlinger, fra specielt den muslimske verden, består i angreb på ambassader og på ambassadepersonale, afbrænding af nationale flag og symbolske angreb på vestlige politikere på fotostater og plakater. Får de muligheden for at dræbe os i Vesten, gør de det. Det har de seneste mange års terrorangreb leveret rigeligt med dokumentation for. Det er voldsomme modreaktioner på grund af en brændt bog, satiretegninger eller lignende!

Jeg savner modkravet til mullaherne, ayatollaherne og de øvrige muslimske ledere samt deres tilkendegivelse af at ville efterleve vore krav om stop for terrorisme og accept af vor leveform. Men det sker næppe. Deres krav er og har altid været ensidige. Og vi er alt for svage i vort eget forsvar.