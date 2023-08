Lyt til europæerne i den grønne omstilling

For at nå det mål er vi allerede enige om det næste skridt i EU’s kvotehandelssystem, der gradvist gør det dyrere at udlede CO 2 og på den måde gør det til en god forretning for industrier at omstille deres produktion. Samtidig kommer der hjælp til de lande, der har den længste vej igen, og vi er næsten i mål med vores aftaler om energieffektivitet og brændstoffer.

Men omstillingen bliver svær, og det bliver kun sværere herfra. Det kan vi heldigvis se, at europæerne forstår, og de er villige til at gøre en indsats. 73 pct. af danskerne siger, at de inden for det seneste halve år har gjort en personlig indsats for at bekæmpe klimaforandringer. Lige så mange mener, at omkostningerne ved ikke at handle på klimaforandringerne er større end omkostningerne ved at handle.