Det tyske mindretal har sagt stop

Mine erfaringer er dog anderledes, idet jeg er bekendt med, at tyske tilflyttere er ivrige efter at lære det danske sprog og være del af lokalsamfundet med eller uden tilknytning til mindretallet. De færreste flytter til landsdelen for at blive en del af det tyske mindretal, der har taget imod en del børn i børnehaver og skoler.

Mindretallets onlinedagblad Der Nordschleswiger skrev i en leder den 12. juni, at det ikke er dets opgave at hjælpe tyske tilflyttere med udfordringer, der er forbundet med indvandringen. Der skal kun oplyses, hvor de nye borgere kan henvende sig, men mindretallets institutioner og organisationer, der delvist bliver finansieret af forbundsrepublikken samt delstaten Schleswig-Holstein, har ikke kapacitet til at yde kvalificeret bistand.