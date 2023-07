Er debatten om koranafbrænding skævvredet?

Hvis enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, må det betyde, at andre, som har alternative opfattelser af et aktuelt emne, ligeledes må have ret til at offentliggøre sine tanker på tryk, i skrift og tale. Modsatrettede argumenter har sin berettigelse, hvis argumenterne udtrykkes på tryk, i skrift og tale.

Holder man sig inden for den klare lovtekst, vil der næppe være basis for de uroligheder, som en afbrænding af en koran derimod vil medføre. Men har § 77 dybest set noget med en bogafbrænding at gøre? Nej, men tingene blandes hele tiden sammen. Bogafbrænding har i sig selv intet med en begrænsning af ytringsfriheden at gøre, og offentlig bogafbrænding er tilsyneladende ikke ulovlig. Teksten i § 77 er ganske klar. Enhver har lov til at udtrykke sin mening på tryk, i skrift og tale under ansvar for domstolene, men at § 77 tolkes derhen, at nægtelse af afbrænding af en bog skyldes lovteksten i § 77, er ganske besynderligt.