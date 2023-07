Øget tilsyn i folkekirken rækker ikke

Ved at følge den aktuelle debat i kirkelige kredse kunne man forledes til at tro, at folkekirkens dårlige arbejdsmiljø vil kunne forbedres, hvis der bliver mulighed for at afsætte medlemmer af menighedsrådene. Nu er det jo ikke sådan, at man er fejlfri, fordi man er blevet valgt til menighedsrådet. Og det samme gælder vel også for præster og øvrige ansatte. Men at tro, at man løser problemer ved at skille sig af med nogle valgte, er naivt. Jeg oplever, at strukturen i det kirkelige maskineri er med til at skabe en række problemer, der gør det svært at navigere. Når ledelse er fraværende, vil alle jo være ledere.