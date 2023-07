Er tiden løbet fra 8-16? Et moderne samfund har behov for moderne arbejdsmønstre

Hvorfor kan den administrative medarbejder ikke blive hjemme og arbejde, hvis hun har en tid til lægen midt på dagen. Det er både til gavn for hende selv og arbejdsgiveren, at der ikke er en masse spildtid frem og tilbage fra arbejdspladsen.

I det moderne samfund er det på høje tid at kigge på vores traditionelle arbejdsmønstre med nye briller og omfavne andre og mere moderne tilgange til vores arbejdsliv. Hjemmearbejde, fleksibel arbejdstid og firedages arbejdsuge er tre koncepter, der har krav på mere opmærksomhed. Disse tre koncepter har potentiale til at skabe en mere effektiv, produktiv og tilfredsstillende arbejdskultur for mange arbejdstagere.

For det første er hjemmearbejde kommet for at blive. Moderne teknologi gør det muligt at være effektiv, produktiv og kommunikativ, uanset hvor man er. Ved at tillade medarbejdere at arbejde hjemmefra åbner man samtidig for en bredere talentmasse og muligheden for at ansætte de bedste kandidater uanset geografisk placering. Hjemmearbejde giver også medarbejderen mulighed for en bedre balance mellem familieliv og arbejde. En ting, der står øverst på mange forældres prioriteringsliste i øjeblikket.