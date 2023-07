I Danmark har vi i stedet for at løse problemet valgt at vedblive med at importere nye personbiler med en forældet teknologi, der er energi-ineffektiv, og som ødelægger klimaet. Når vi mod bedre vidende fortsætter med at importere fossilbiler, skyldes det, at misinformation, vildledning og lobbyisme er gået hånd i hånd med vores egen ønsketænkning.

På samme måde, som når vi forbyder plantegifte, der er kræftfremkaldende og ødelægger vores drikkevand, bør vi forbyde importen af nye fossilbiler. Fossilbilerne er en af de største klimasyndere. Vi kan ikke forsvare at overlevere en bilpark med et stadig stigende CO 2 -udslip, når løsningerne ligger lige foran os.

Klimarådet skriver: »Hvorvidt et decideret forbud i Danmark mod salg af nye benzin- og dieselbiler vil være i strid med EU-rettens regler om fri konkurrence, kræver en nærmere juridisk afklaring. Hvis dette viser sig at være tilfældet, kan en pragmatisk løsning være at indrette afgiftssystemet med så markante fossilafgifter, at kun bilkøbere med meget høj betalingsvillighed for benzin- eller dieselbiler køber en sådan.«