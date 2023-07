Koran- og bibelafbrænding som et kunstnerisk debatoplæg

De, der føler sig krænkede af en blasfemisk handling, interesserer sig næppe for ophavsmandens formål. Desuden havde Søren Mosegaard i 1996 fået Indenrigsministeriets tilladelse til at registrere et politisk parti med navnet Antikristpartiet, så hans formål var tydeligt.

Bibelafbrændingen førte til en politianmeldelse.

Statsadvokaten ville ikke anlægge sag med den – ikke mindre ”søgte” – begrundelse, at opfordringen til bibelafbrænding skulle ses i sammenhæng med en kunstudstilling, hvor » … formålet var at vise, hvorledes kristendommen i Danmark gennem tiderne var blevet udbredt«, og at der, ifølge kunstnerens forklaring, var tale om en »symbolsk handling som led i et kunstnerisk debatoplæg«. Det var derfor tvivlsomt, om kunstneren havde »det fornødne forsæt«.