Tvang i psykiatrien skal anvendes rigtigt

Personer, der har pådraget sig en sygdom i psykiatriens brede diagnosespekter, har det ikke let. Men størstedelen af de ca. 600.000, der har en psykisk sygdom, klarer sig uden voldsomme indlæggelsesforløb. Dog er ca. 10 pct. efterladt uden ydre tegn på sygdom, hvormed de er rigtig gode til at ”narre” læger og psykologer med det til følge, at de selv lever et usselt liv uden at få de rette behandlingstilbud.

Det føles hjerteskærende, når personer, der bliver interviewet angående nedbringelse af tvang i psykiatrien, ikke får plads til at uddybe problematikken omkring tvang. Når en person bliver tvangsindlagt, altså ufrivilligt indlagt, ville det være ganske oplysende, om også psykiatere blev hørt, så de kunne forklare, hvorfor det i nogle tilfælde er den eneste mulighed for at starte et behandlingsforløb.