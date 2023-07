Danske børn er elendige læsere, men det kan 20 minutters daglig læsning ændre

Her er vi for alvor gået i en fælde, for mens de unge lader sig underholde af hurtige, sjove videoer på det kinesiske medie, afleverer de dybe data til et styre, der arbejder hårdt på at stække vores demokrati og konkurrenceevne, samtidig med at de unges kompetencer og koncentrationsevne forringes.

Det åbenlyse misbrug af sociale medier kan sammenlignes med, at det frem til 1989 var tilladt at køre bil uden brug af sikkerhedssele. Og da jeg selv var barn, var det helt normalt, at de voksne røg i bilen, selv om bagsædet var fyldt op med ikke-fastspændte mindreårige. Set i bakspejlet var begge dele uansvarligt, men vores forældre vidste ikke bedre og reagerede for sent. Nu står vi over for en lignende milepæl.