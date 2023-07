Friheden er løsningen – ikke problemet

Derfor er de fællesskaber, du selv vælger, også mere betydningsfulde. Fordi det er dit valg, i dit liv. Det er dig, som har taget kontrol over tilværelsen og fylder den med, hvad end der giver dig mening. Det er det, som skal udfylde det hul, som så mange føler for tiden. Løsningen består ikke i at tage mere frihed fra ungdommen. Tage mere initiativ fra os. At kontrollere os i stedet for at give os kontrollen tilbage.

Og så må kollektivismens korsfarere hjertens gerne anklage os for hedonistisk, samfundsnedbrydende individdyrkelse, men hvis vi nægter at kæmpe for friheden, hvad har vi så overhovedet tilbage? For alting var altså ikke bedre i gamle dage. Før friheden. Dengang aristokratiet regerede.

For det er kernen i liberalismen, uanset hvor mange udefrakommende der vælger at misforstå os. Ret skal være ret – liberalismen har været elendig kommunikeret i alt for lang tid, men det er på tide, at vi tager fortællingen om vores egen ideologi tilbage. Vi må bryde fordommenes fatamorgana.