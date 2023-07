Hvor findes det skændige egentlig?

Lars Løkke Rasmussen kalder det for en skændig handling at krænke andres religion. Hvad er det dog for et udtryk at benytte om en religion, der underkender demokrati, ligestilling og ligeværd mellem køn.

En religion, der betragter andre troende som vantro og urene.

En religion, der har sin egen lov, der har lært os ord som æresdrab, flerkoneri, tvangsbeklædning, genopdragelse og halal kontra haram. Og en religion, hvori man finder grundlag for at underkende de universelle ubetingede menneskerettigheder, da de ufravigeligt kun kan følges, hvis de stemmer overens med islamiske værdier.