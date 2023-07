De nyuddannede djøf’ere stresser i deres arbejde, siges der.

En årsag kunne være, at de sidder med en oplevelse af, at de i deres job ikke skaber noget af værdi for nogen, og at de som de kloge mennesker, de er, derfor sidder med en skyldig følelse af at være overflødige.

At have et job, hvis indhold måske mestendels består i at opfinde arbejdsopgaver, som kan berettige én til den løn, der kommer ind på kontoen hver måned, må om noget være slidsomt.