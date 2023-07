Det friere land for voksne

Det skal dog ikke handle om penge det hele. En interviewet tysk-dansk sprogkonsulent udtaler også, at »andre [tyskere] er også trætte af det tyske skolesystem. Undervisningen er meget konservativ. I Danmark er vi mere liberale. Læreren tiltales f.eks. med hr. og fru i Tyskland. I Danmark har vi ikke brug for det«. Nej, det har vi ikke brug for i formløshedens hjemland, hvor autoriteten er afskaffet, og hvor det snarere er eleverne, der koster rundt med lærerne.

For nogle virker Danmark som et slaraffenland. Her ryster Folketinget ikke på hånden, når der skal opkræves skatter og afgifter og deles ud. En flot ny VW-campingbil er kun for millionærer hertillands. Skatteyderne må nemlig finansiere alle mulige politiske påhit og tilskudsordninger. Det koster jo alt sammen, også når Danmark lader 28 pct. af de beskæftigede være ansatte i den offentlige sektor. I Tyskland klarer man sig med 11 pct. Der er tale om OECD-tal fra 2019. Vi danskere kan så sandelig lære noget af det ordentlige, høflige Tyskland, af nogle mildt spøgende kaldet landet for voksne, hvor man lader folk beholde flere af deres egne penge og dermed være friere.