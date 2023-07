 Forhandlinger frem for klyngebomber – vi har et medansvar

En sådan erklæring er et andet ord for at kræve, at krigen først stopper, når Rusland overgiver sig betingelsesløst. Det er nemlig et historisk faktum, at Krim har været russisk siden 1700-tallet, ligesom det er velkendt, at opgivelsen af flådebasen i Sevastopol for russerne vil være det samme som en opgivelse af deres nationale sikkerhed.

Der er udsigt til en meget lang og en meget blodig krig, hvis man først vil indlede forhandlinger, når Krim er ukrainsk. Krims ukrainisering er ikke af eksistentiel betydning for danskere, alligevel er den krigsbegejstrede danske regering rede til at sende vores F16-fly til Ukraine for at opnå dette mål.

Sker det, vil Danmark blive markant svækket militært, og vores indblanding i denne konflikt nå et nyt og voldsomt højdepunkt med alle de risici, det medfører for vores lands sikkerhed.

Læg dertil, at resultatet uden tvivl bliver endnu flere døde i den Vietnam-lignende uendelighedskrig. Jeg undrer mig over, så ligeglade danskerne er over dette uskønne medansvar. Det klæder ikke de ferieglade landsmænd.