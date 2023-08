Flere penge alene er ikke nok til at forbedre forholdene i psykiatrien

Efterfølgende har regeringen bevilget flere penge til psykiatrien, og der er nedsat et nationalt psykiatriråd for at bedre forholdene. Men flere økonomiske midler alene er ikke nok til at forbedre forholdene i psykiatrien. Der er også et problem med hele kulturen i psykiatrien og mentaliteten hos psykiaterne, som ofte går mere op i deres egen pengepung end i patienternes helbred. Således oplever man psykiatriske overlæger, der i den tid, hvor de får løn for at være på hospitalet, sidder og tjener ekstra på at passe deres private praksis eller på at arbejde som lægekonsulent for kommunerne.