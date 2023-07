Vi svømmer i tøj, mens Jorden brænder

Det er blandt andet derfor, at vi fra radikal side foreslår et forbud mod afbrænding af ubrugte tekstiler. For det er ganske enkelt uholdbart, at det bedre kan betale sig for tøjproducenterne at brænde overskydende tøj af fremfor at bruge det.

Problemet er dobbelt: Der bliver både produceret for meget tøj i forhold til vores behov, og det overskydende tøj bliver efterfølgende skaffet af vejen på en særdeles uhensigtsmæssig måde for vores klima og jordklode.

Det skal vi som samfund sætte en stopper for – ellers får vi aldrig gjort op med tøjindustriens store forbrug, der i skrivende stund er den næststørste forbruger af vand i verden og står for 10 pct. af verdens CO 2 -udslip.

Skal vi sikre, at Earth Overshoot Day falder senere end den 2. august i fremtiden, kommer vi ikke uden om at kigge på tøjindustrien. For det kan ikke være rigtigt, at vi svømmer i en overflod af tøj, samtidig med at Jorden brænder som aldrig før.