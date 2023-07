Bevar de små gymnasier i provinsen

For det tredje skal politikerne sikre, at skolernes grundtilskud ikke udhules. Et lille stx-udbud med tre spor får 25 pct. af det økonomiske tilskud som grundtilskud, der vel at mærke ikke pris- og lønreguleres. Havde politikerne f.eks. foretaget pris- og lønreguleringer af tilskuddene tilbage fra 2016, ville et mindre stx-udbud have fået knap 800.000 kr. mere i tilskud i dag.

Et fortsat bredt geografisk uddannelsesudbud er vigtigt for lokalområderne og den lige adgang til uddannelse. Politisk kalder det på en langsigtet og holdbar elevfordeling og et dækkende økonomisk tilskud til de små udbydere i provinsen.