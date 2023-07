Jammerlig kundepleje

Når et firma som f.eks. Clever opstiller ladestandere, vælger de at opstille en model, som kræver, at deres kunde selv har et elkabel med, selvom de har ladestandere, der har et kabel fastmonteret, som man kan bruge til opladningen. Det lyder måske ikke af noget, at man skal køre rundt med det lange elkabel i bagagerummet, men når det er regnvejr, bliver elkablet snavset af mudder, og så skal det rulles op og rengøres, inden det skal ned i det rene bagagerum igen. Så når selskaberne opstiller ladere, så brug venligst de modeller, der har kablet påmonteret på ladestanderen. Det vil være god service.