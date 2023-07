Vi afvikler Danmark som kristen nation

Jeg forstår ikke, at folk er overraskede over, at der forekommer flerkoneri i Danmark. Vi er som land blevet invaderet af en stor muslimsk befolkning, hvis eneste interesse er at omdanne Danmark til en muslimsk stat med dertil hørende traditioner. Det sker med stor hjælp fra en stor del af den etniske danske befolkning, men i særdeles med stor støtte fra de radikaliserede i Folketinget: venstrefløjen og De Radikale. Dog har Venstre og De Konservative været skyld i den måske værste lovgivning, der nogensinde er indført, nemlig Udlændingeloven i 1983.