Vi er smittet med grøn virus

Der skal lægges nye elkabler i sommerhusområder, idet det nuværende net ikke kan klare opladningen af de mange elbiler. Det kan man så fremskrive til det øvrige Danmark, således at omstilling til elbiler vil komme til at koste et astronomisk beløb. Og hvad er nytteværdien på CO 2 -udledningen? Nu er vi kommet over coronaen, men det er, som om at der er kommet en ny grøn virus – bare det har noget med grøn omstilling at gøre, er omkostningerne komplet ligegyldige. Målet helliger midlet. Politikerne burde spørge sig selv, om der måske kunne være andre samfundsområder, hvor de enorme beløb, der bruges på grøn omstilling, kunne gøre bedre nytte. Man behøver bare at trække sygehusvæsenet op af hatten.