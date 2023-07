Er du en belastning, du gamle?

Tea Krogh Sørensen og Hanne Fall Nielsen har i JP den 16/7 skrevet om de 65+-årige på sygehusene. Udgangspunktet er en datters historie om et tragisk forløb for en terminalt syg kvinde. Det kan undre, at ingen informerede den gamle dame om hendes situation. Spørgsmålet er, om terminalt syge overbehandles. Det er en helt relevant diskussion, der fortjener opmærksomhed. Men der fortælles også en anden historie, fordi terminalt syge og ældre slås sammen: at det er blevet meget dyrere at behandle 65+’erne. At 65+’erne har brugt hele det forøgede tilskud til sygehusene. At de skånsomme kikkertoperationer har ført til »skadelig overbehandling«, og at operationerne på de 85+-årige er steget meget mere end tilvæksten i gruppen.