Er en far ikke god nok?

SOS Børnebyerne reklamerer for hjælp til børn, der mangler en mor. Det virker mærkeligt, at de ikke reklamerer for hjælp til et forældreløst barn, der mangler en mor eller en far. Skal det forstås sådan, at hjælpen skal gå til børn, der stadig har en far, men mangler en mor? Spørgsmålet er så, hvordan man hjælper børn, der mangler en far? I det feministisk dominerede danske samfund er et barn åbenbart ikke forældreløst, når det mangler en far, men først når moderen mangler. Reklamebranchen burde holde sig for god til denne undergravning af mande- og faderrollen.