Putins nyttige idiot fra Tim

Jens Hansen Thomsen mener også, at man skal spørge Putin for at få et objektivt billede af årsagen. Man skal være meget naiv, hvis man tror på et ærligt svar derfra.

Man kan betragte indlægget som et skriv fra komiske Jens Hansen Thomsen. Desværre er det den type indlæg, der skaber usikkerhed og hjælper Putin.