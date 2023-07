Ja til Tyrkiet vil være selvmord for EU

Med Tyrkiets ukontrollable lange grænse til fem uroplagede lande, bl.a. Syrien og Irak, ville et tyrkisk medlemskab af EU åbne en motorvej for velfærdsflygtninge til Europa. Med Tyrkiets store befolkning på 85 mio. og en anden kultur end den europæiske ville enighed i EU blive så vanskelig, at et medlemskab sandsynligvis ville betyde EU’s selvmord. Og det ville ikke være sidste gang, at Tyrkiet forsøgte sig med tæppehandler-taktik.