En flok humanister harcelerer i JP over, at en dreng og hans mor ikke har fået en enkeltbillet til Danmark fra interneringslejren i Syrien, og kalder det hjerteløst. Drengens mor var hjerteløs, da hun supporterede IS-terrorbanden, og jeg ser aldeles ingen grund til at invitere en så bestialsk kvinde her til landet. Desuden har hun valgt drengens fremtid ved at melde sig under Islamisk Stats blodige faner. Lad dem blive, hvor de er.