Hvis ikke vi selv flytter os, kan vi ikke kræve det af andre

Tiden, hvor klimanøl er acceptabelt, er forbi. Vi kan være et foregangsland, eller vi kan fortsætte med blind tro på fremtidens ”hockey-stav”-løsninger. Hvad skal der til, for at vi sætter ambitiøse mål og leverer på dem? Er der nogen, der fortsat er i tvivl om klodens tilstand efter flere dage med global varmerekord? Skal det være corona, før vi kan reagere hurtigt? Hvis der mangler penge, så brug det økonomiske råderum eller sæt 500 kroners klimaafgift på flyrejser. Vi flyver jo alligevel, men så kan I da i det mindste opkøbe dårlig landbrugsjord og gøre det til natur. Er der regler eller EU-lovgivning, der forsinker processen, så ændr lovgivningen eller bryd reglerne! Hvis vi som rigt land ikke er i stand til at flytte os, hvordan skal vi så forvente det af andre?