Flyselskaber skal automatisk udbetale kompensation ved aflysninger

Selvom mange danskere i disse dage når ubesværet frem til deres destinationer, er der hvert år også mange, der ikke er helt så heldige. I stedet bebyrdes de med både frustration, skuffelse og bureaukrati, når flyrejsen aflyses eller forsinkes med mange timer.

Sidste år var et skræmmeeksempel på det kaos, som dårligt vejr, it-problemer, strejker og personalemangel i flybranchen kan medføre. Tusindvis af aflysninger gjorde sommerferien til en stressfaktor. Både skulle de flyrejsende affinde sig med skuffelsen over at starte sommerferien med besvær, men oven i købet også lægge arm med flyselskaberne for at få deres penge tilbage foruden den kompensation, de havde ret til. Nogle måtte vente op til et halvt år på deres kompensation, og flere selskaber måtte tilmed politianmeldes, før de betalte forbrugernes penge retur. I år har vi allerede set adskillige aflysninger og forsinkelser, og lignende situationer vil givet også opstå de kommende mange somre. Derfor bliver vi nødt til at tage ved lære af sidste års kaos. Og vi har ovenikøbet et simpelt løsningsforslag: Det bør ske automatisk, at flyselskaberne udbetaler kompensation for forsinkelser og aflyste afgange. I dag skal passagerne selv søge om at få kompensationen udbetalt på bureaukratisk og besværlig vis, hvis de overhovedet bliver gjort opmærksom på, at de har den rettighed. Reglen er, at flyselskaberne skal udbetale kompensation, hvis de har indflydelse på aflysningen eller forsinkelsen.