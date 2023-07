Sorg er til glæde vendt i Venstre

Men nu kan Jyllands-Posten berette, at partiets humør er vendt lige så hurtigt, som Jakob Ellemann-Jensen løber fra sine løfter. Venstre gør en forskel i regeringen, fortæller man, nærmest i en rus af selvglæde. Det er nemlig lykkedes Venstre at få gennemført skattelettelser, så det klodser. Nu bliver det for alvor nemmere at være dansker. Folk med indtægter op til 197.000 kr. kan se frem til at få forøget deres rådighedsbeløb med 25 kr. om måneden. Det er faktisk næsten en hel krone om dagen. Nu bliver der fest i de små hjem!