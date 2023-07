I Mette Frederiksens første regeringsperiode var det en ganske tydelig rekrutteringspolitik, at vejen til det læderbetrukne bagsæde i en ministerbil gik via ”affyringsrampen” som politik ordfører for Socialdemokratiet. Her måtte den håbefulde minister in spe som en anden Komiske Ali stå på mål for regeringens politik.

Hvis missionen