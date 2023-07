Hvorfor gøre det enkelt, når man kan gøre det svært

Efter endnu en uges tid meddeler Skat, at jeg vil få udbetalt 175 kr. i for meget betalt skat for 2022. Sammenhængen må være, at de 456 kr. betragtes som en mindre indtægt i det afsluttede skatteår 2022. Tænk, hvis Udbetaling Danmark havde modregnet beløbet i 2023, så ville skatten jo blive udlignet her uden yderligere beregninger. Jeg kommer af med pengene i 2023. Så er det svært at forstå, at det skal påvirke min indtægt året før. Jeg ser det som et eksempel på, at digitaliseringen har gjort det muligt at gøre tingene mere indviklede end nødvendigt – så det gør vi! Hvorfor ikke vende det om og gøre det enkelt – både for staten og borgeren?